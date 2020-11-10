Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı
Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan'da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Başbakan Paşinyan'ın özel jetiyle ülkeden kaçtığı öne sürüldü.
|10 Kasım 2020 09:40
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Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da savaşı Azerbaycan'a karşı kaybettiğini açıklamasının ardından yüzlerce kişi özel araçlarıyla Erivan'daki hükümet binası önüne geldi.
PROTESTOCULAR KAPILARI KIRDI
Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken, protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı.
Hala gerilimin devam ettiği Erivan'da protestocuların sayıları giderek artarken, bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor.
PAŞİNYAN ÜLKEDEN KAÇTI
Rusya ve Ermenistan medyasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Soçi'ye kaçtığı iddia edildi.
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