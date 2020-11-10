Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı

İCRALIK OLAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ? Danıştay Onikinci Dairesi, borcundan dolayı icralık olan personelin sözleşmesinin feshine ilişkin olarak, hizmet sözleşmesinde bu yönde bir düzenleme olmadığı gerekçesiyle yapılan fesih işleminin iptaline karar verdi.