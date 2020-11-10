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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 10 Kasım 2020 12:28
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,22108,2220
Avro9,73009,7310
Sterlin10,878010,9330
ANKARA
ABD Doları8,19108,2710
Avro9,69009,7700
Sterlin10,818011,0280
Anadolu Ajansı
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