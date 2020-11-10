Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı
|10 Kasım 2020 09:45
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Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından uluslararası kamuoyu kapsamlı analiz ve haberlerine devam ediyor.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Albayrak'ın istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, ajansa konuşan AK Parti'li yetkililer yaşananları yorumladı.
İsmini açıklamayan bir AK Parti'li yetkili, "Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan'a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü. Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecektir" yorumunu yaptı.
KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
Reuters'a konuşan üç kaynak hafta sonu yaşananların istifaya giden süreçte kritik rol oynadığını iddia etti.
Ekonomi bakanlığında görevli bir yetkili, "Merkez Bankası'na atanan kişi Albayrak'ın birlikte çalışabileceği biri değildi, aynı ekonomik görüşe sahip değillerdi" dedi.
Reuters'a konuşan bir diğer üst düzey yetkili de, Albayrak'ın gidişinin kabinede ve cumhurbaşkanlığı yetkililerinde geniş çaplı bir değişimi tetikleyebileceğini öne sürdü.
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