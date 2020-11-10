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Ümit Özdağ: Meral Akşener HDP konusunda yalan söylüyor

İyi Parti'den ihracı için hakkında çalışma yürütülen Ümit Özdağ, partinin Akşener'in talimatıyla HDP ile masaya oturduğunu ve yeni bir anayasa hazırladığını söyledi.
 10 Kasım 2020 09:47
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Ümit Özdağ: Meral Akşener HDP konusunda yalan söylüyor

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki 'FETÖ' imasıyla başlayan tartışma sürüyor.

Disiplin Kurulu'na sevk edilerek savunması istenen Özdağ, yine İyi Parti'de gündemini sarsacak iddialarda bulundu.

Son olarak Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Özdağ, partinin HDP ile ittifakına ilişkin demeçler verdi.

Meral Akşener'in talimatıyla İyi Parti'nin HDP ile masaya oturduğunu ve Akşener'in bu ittifak konusunda yalan söylediğini belirten Özdağ, şu açıklamaları yaptı:

HDP İLE ANAYASA HAZIRLANDI"

"Ben televizyonda HDP ile yakınlaşmadan bahsetmemiştim, ancak HDP konusunda yalan söyleyen birisi varsa o ben değilim. Bana, İyi Parti Milletvekillerine, bütün İyi Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir.

2018 genel seçimlerinden önce İyi Parti'den iki kişi Akşener'in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP'lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu."
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