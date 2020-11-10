Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
|10 Kasım 2020 09:54
|+Aa- Yazdır
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda sözde Bagok kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat bulundu.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı
10 Kasım 2020 13:49
|FETÖ sanığı hakim-savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10 Kasım 2020 12:31
|Barış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi
10 Kasım 2020 12:25
|Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
10 Kasım 2020 11:26
|FETÖ'cü yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi
10 Kasım 2020 11:19
|Örgütteki liderlik kavgasında M. Ali Şengül gelenekçi kanatta yer alıyor
10 Kasım 2020 11:14
|'Ebu Hanzala'nın 22 yıla kadar hapsi istendi
10 Kasım 2020 10:51
|İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
10 Kasım 2020 10:14
|FETÖ'cülerin yeni kaçış güzergahı Irak
10 Kasım 2020 09:08
|PKK'lı teröriste MİT operasyonu
10 Kasım 2020 08:29