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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti
 10 Kasım 2020 10:02
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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2020

İşsizlik oranı %13,2 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,0 puanlık azalış ile %15,7 oldu.

İstihdam oranı %43,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı ise 2,4 puanlık azalış ile %43,9 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %6,2'si inşaat, %54,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %50,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 431 bin kişi azalarak 31 milyon 749 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,3 puanlık azalış ile %50,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Ağustos 2019, Ağustos 2020

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,9 oldu

Ağustos 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalarak %32,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puan azalarak %20,6 oldu.

Kamu istihdamı %3,6 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 4 milyon 779 bin kişi oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,5, istihdam oranı %48,8 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla %13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %15,7 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,2 puanlık azalışla %48,8, işgücüne katılma oranı ise 3,1 puanlık azalışla %56,4 oldu.
Memurlar.Net
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