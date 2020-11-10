Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan 'Berat Albayrak'ın istifası üzerine paylaşımda bulundu.
|10 Kasım 2020 10:06
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Bakan Soylu'nun paylaşımı:
Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak'a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum,
Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdoganın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak'a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorumSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 10, 2020
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