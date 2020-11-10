İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında teslim oldu.
|10 Kasım 2020 10:14
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Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında teslim oldu.
Terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren "Mahir" kod adlı terörist S.Y, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan terörist, Suriye sınırında silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.
Terör örgütüne İstanbul'dan 2015 yılında katılan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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