Hayat 1 dakikalığına durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
|10 Kasım 2020 10:23
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