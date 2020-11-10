1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekim'de 28 sağlık çalışanına şiddet uygulandı

Rapora göre, ekimde 10 doktor, 6 filyasyon ekibi çalışanı, 4 güvenlik görevlisi, 3 hemşire ve 5 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
 10 Kasım 2020 10:31
+Aa- Yazdır
Ekim'de 28 sağlık çalışanına şiddet uygulandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) Ekim 2020'de yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin raporunda, 28 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Sendikanın hazırladığı "Ekim ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nda, sağlık çalışanlarının, gündelik yaşamın yanı sıra doğal afetler, enkazlar, çatışma alanları, salgınlar gibi hayatın zorlu yüzünün göründüğü her alanda, insanlara yardım ellerini uzatmaya devam ettiklerini hatırlatıldı.

Salgın sürecinde balkonlardan alkışlayarak motive edilen sağlık çalışanlarının çok ciddi sorunları bulunduğuna değinilen raporda, şiddetin, bu sorunların en değişmez ve en hayati olanı olduğu belirtildi.

Kamuoyuna yansıyan olaylar baz alınarak hazırlanan raporda, şu bilgiler yer aldı:

"Ekimde kamuoyuna yansıyan 18 şiddet olayında, 49 saldırganın 28 sağlık çalışanını mağdur ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz. 18 vakanın 16'sı hem sözlü hem fiili, 2'si ise sözlü olarak yaşanmıştır. Bu olayların 1'i yönetici, 8'i hasta, 4'ü de hasta yakınları tarafından gerçekleştirilirken, 5 olaya ise kendini bilmez kimseler sebebiyet vermiştir. 20 saldırgan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 7'si hakkında hiçbir işlem yapılmasına dahi gerek duyulmamıştır. Sevindirici olan 22 saldırganın tutuklanmış olmasıdır. Şiddet olaylarının yaşandığı yerlere baktığımızdaysa 18 olayın 8'i hastanelerde, 1'i aile sağlığı merkezinde, 9'u ise sahada meydana gelmiştir. Şiddet olaylarının sağlık merkezleri dışında artış göstermesinin nedeni, salgın nedeniyle sahada yaygın bir şekilde yürütülen çalışmalardır.

Ekim ayında, birçok farklı branşta görev yapan sağlık personelinin şiddete maruz kaldığını görmekteyiz. Bunların, 10'u doktor, 6'sı filyasyon ekibi çalışanı, 4'ü güvenlik görevlisi, 3'ü hemşire ve 5'i de diğer branşlardaki sağlık çalışanlarından oluşmaktadır."

Şiddetin ayrım yapmadığı tespitine yer verilen raporda, tüm bunların yanı sıra mahkemelerin, ekim ayı süresince, geçmiş dönemlerde yaşanan bazı şiddet olaylarında örnek olarak gösterebilecek kararlara imza attığına işaret etti.

İstanbul'da geçen yıl bir sağlık çalışanını darbeden hasta yakınına 23 bin 620 lira adli para cezası verildiğinin hatırlatıldığı raporda ayrıca "Yine İstanbul'da hastane yöneticisi tarafından mobbinge maruz kalan sağlık çalışanı, açtığı dava sonucunda 30 bin lira manevi tazminat kazanmıştır. İzmir'de ise geçtiğimiz yıl bir doktora hakaret eden hasta yakını, mahkeme tarafından 304 gün adli para cezasına çarptırılmıştır." tespitine yer verildi.

Ekim ayı şiddet raporunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta şiddetin önüne bir türlü geçilemediğini vurguladı.

Durmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek saha araştırmalarımızda gerekse teşkilat toplantılarımızda, şiddet, tüm sağlık çalışanlarını tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz, sağlıkta şiddet mağdurla sınırlı kalmıyor. Kalması da mümkün değil zaten, çünkü şiddetin böyle bir özelliği var. Buna karşın, genel uygulamalara baktığımızda, şiddetin, yapanın yanına kar kaldığını görüyoruz. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Tek bir şiddet olayı yaşanmayana, kadar tek bir sağlık çalışanı şiddetin mağduru olmayana kadar, başta idari ve adli birimler olmak üzere hep birlikte mücadele etmek gerekir. Sağlıkta şiddet sarmalından başka çıkış yolu bulunmuyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı'
10 Kasım 2020 12:54		 DİSK'in Twitter hesabına kısıtlama
09 Kasım 2020 22:55
Türkiye arama kurtarmada dünyanın sayılı ülkelerinden biri
08 Kasım 2020 17:10		 İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bu ücreti kargo şirketinden isteyebilirsiniz
08 Kasım 2020 11:33
Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak
08 Kasım 2020 08:55		 Türk Kızılay, depremzedelere hijyen seti dağıtıyor
07 Kasım 2020 15:54
Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak
07 Kasım 2020 10:12		 MEB, yetkili sendikanın 13 talebini değerlendirmeye aldı
06 Kasım 2020 18:01
TESK'ten 'ustalık belgesi' olmadan çilingirlik yapanlara karşı uyarı
06 Kasım 2020 10:43		 Depremin 'hızlı' kahramanları
04 Kasım 2020 20:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor13:49 - Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı13:47 - Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?13:41 - Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL13:33 - Bursa'da yürürken sigara içilmesi yasaklandı13:31 - Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti
13:26 - İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti13:20 - Gemi işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:11 - 'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor13:07 - Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi13:05 - 'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'
13:03 - Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı13:00 - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - 'Pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı'12:51 - Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
12:50 - Satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el oluşturdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Ermenistan teslim oldu!
Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
siren sesi 3
saadet zinciri çatlıyor 2
08.11.2020 Şuşa'nın Azerbaycan tarafından geri alınması 3
nene hatun 1
berat albayrak'ın instagram sayfasını da kapatması 3
Hesap Makinesine Meydan Okuyan Garson 2
110 yıllık askeri mesaj 1
Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı 1
Namaz 1
ermenistan'ın teslim olması 2
SON İLANLAR
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam