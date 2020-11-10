Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinerden şikayetçi oldu
|10 Kasım 2020 10:31
|+Aa- Yazdır
Antalya'da sokakta ölmek üzereyken bulup sahiplendiği kedinin yanlış tedavi sonucu öldüğünü iddia eden kadın, veteriner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Tuğba Yurttaş, 5 yıl önce sokak hayvanlarına yem verdiği sırada hastalıktan ölmek üzereyken bulduğu kediyi sahiplendi. Tedavilerini yaptırdığı kediye "Mischa" adını veren Yurttaş, "can dostum" dediği kediye yıllarca özveriyle baktı.
Yurttaş, boşaltım sistemindeki rahatsızlık nedeniyle kedisini veteriner S.K'ye götürdü.
Yaklaşık 10 gün süren tedavi gören kedisinin ölüm haberini alan Yurttaş, yanlış tedavi uygulandığını öne sürerek, veteriner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
- "Benim canım yandı ama başkasının yanmasın"
Yurttaş, AA muhabirine, veterinerin 10 gün boyunca bütün ısrarlarına rağmen kendi bildiğini yaptığını, bu nedenle kedisinde organ yetmezliği oluştuğunu iddia etti.
Veterinerin ihmalinin bulunduğunu savunan Yurttaş, "Yaklaşık 30 sokak hayvanının her gün karnını doyuruyorum. Hayvanlar benim ailem gibi. Mischa ile çok büyük bir bağımız vardı. Çok üstüne düşüyordum. O benim evladım gibiydi. Üzerine o kadar titriyordum ki ölümü benim için çok sarsıcı oldu, çok yıkıldım. Yokluğunu alışabilmiş değilim." ifadesini kullandı.
Veteriner hekim S.K. ise olaya ilişkin savunmasını savcılığa verdiğini, kimin haklı olup olmadığının ortaya çıkacağını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti
10 Kasım 2020 13:26
|Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
10 Kasım 2020 13:03
|Çikolatalı şırınga olayında bilirkişi öğrenciyi 'asli kusurlu' buldu
10 Kasım 2020 12:20
|Isparta'da öldürülen genç kızın babasından 'intihar süsü' iddiası
10 Kasım 2020 11:52
|Konvoyla trafiği engelleyerek halay çeken iki sürücü yakalandı
10 Kasım 2020 11:28
|Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi
10 Kasım 2020 10:49
|Kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş
10 Kasım 2020 10:40
|Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
10 Kasım 2020 10:12
|6 üniversite bitirdi, baba mesleğini seçti
10 Kasım 2020 09:56
|Kocaeli'deki 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
10 Kasım 2020 09:14