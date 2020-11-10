1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seçim Kanunu değişiyor... Muhtarlık seçimi ayrı tarihte yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirilmesi için başlatılan çalışmada son noktaya gelindi. Buna göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon, ittifaklar için seçim barajı, milletvekilinin bir partiden diğerine geçişte bekleme süresi, Meclis'te grup kurmak için yeterlilik sayısı, dar bölge daraltılmış bölge seçim sistemleri ve muhtarlık seçimlerinin yönetim seçimleri ile değil başka bir günde yapılması olmak üzere 5 başlıkta topladı.<
 10 Kasım 2020 10:45
+Aa- Yazdır
Seçim Kanunu değişiyor... Muhtarlık seçimi ayrı tarihte yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Siyasi Partiler Kanunu'nun ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesi için gerçekleştirdiği çalışmada tamamlanmak üzere. Genel hatları belirlenen taslağa göre; ittifak içinde ve dışında farklı baraj uygulanması gündemde. Bu barajın 5'in altında 7'in üstünde olmaması düşünülüyor. Yani bir parti ister ittifak yapsın ister yapmasın en az yüzde barajına sahip olması gerekiyor.

MİLLETVEKİLİ PARTİ DEĞİŞTİRMESİNE DÜZENLEME

Milletvekillerinin bir partiden başka bir partiye geçmeleri için de belli süre öngörülüyor. En son 2018 seçimlerinde yasalardaki boşluk nedeniyle seçimlere az bir zaman kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına aday olması için 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçmiş, Akşener'in adaylığı kesinleşince tekrar partilerine geri dönmüştü. AK Parti siyasette bu tür hüllelerin önüne geçmek için milletvekili transferlerine yıl sınırlaması getirmeyi planlıyor. Bunun için de seçimlere 1 sene kala ya da seçim kararı alındıktan sonra milletvekili geçişlerinin olmamasına ilişkin düzenleme yapılması öneriliyor. Yeni sistemde vekil sayısı 550'den 600'e çıktığı için grup kurma sayısı olan 20 milletvekili şartının 30'a çıkarılması planlanıyor.

MUHTARLIK SEÇİMLERİNE YENİ TARİH

AK Parti, özellikle büyükşehirlerde muhtarlık seçimlerinin seçim sonuçlarını çok yakından etkilediği görüşünde. AK Parti kaynakları, muhtarlık seçimleri için vatandaşların kendi yakınları seçilsin diye yaşadıkları büyükşehirlerden nüfus kaydını alarak memleketine taşıdığını, bunun da seçim sonuçlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Taslakta bununla ilgili de önemli bir değişiklik öngörülüyor. Bunun için yerel seçimlerle aynı anda yapılan muhtarlık seçimlerinin, 1 yıl önce veya 1 yıl sonra yapılması düşünülüyor. Yine muhtarlık seçim sisteminin tamamen değiştirilmesi, diğer seçimlerde kullanılan pusula sistemine geçilmesi, muhtarların aday olup olmayacaklarının 10 gün önceden YSK tarafından kesinleştirilmesi gibi köklü değişiklikler öngörülüyor. AK Parti kaynakları, "Muhtar seçiliyor, mazbatasını almaya gidiyor, sabıkası olduğu için mazbata alamıyor. Bu durumda birçok muhtarlık seçimleri yenilenmek zorunda kalıyor. Yeni sistemde tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi aday olup olamayacağı seçimden önce kesinleşecek" ifadelerini kullandı.

İŞTE ANA BAŞLIKLAR

İttifak içinde ve dışında farklı baraj

Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi

Milletvekillerin bir partiden başka bir partiye geçiş için bekleme süresi konulması

Meclis'te grup kurmak için milletvekili yeterlilik sayısının artırılması

Muhtarlık seçimlerinin yerel yönetim seçimlerinin dışında başka bir günde yapılması
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'
10 Kasım 2020 13:05		 Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı
10 Kasım 2020 13:00
'Kırgız halkı FETÖ'cüleri gördü ve meydanlardan attı'
10 Kasım 2020 12:26		 Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Elvan Komisyon'a veda etti
10 Kasım 2020 12:25
'15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 947 hakim-savcı ihraç edildi'
10 Kasım 2020 12:07		 Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
10 Kasım 2020 11:58
Belediye Başkanından Nuri Alço göndermesi
10 Kasım 2020 11:53		 Erdoğan: Allah şahittir ki, Ezan susmayacak!
10 Kasım 2020 11:49
Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları
10 Kasım 2020 11:27		 Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
10 Kasım 2020 11:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - '10 Kasım Törenine Vali geç kaldı' iddialarına yalanlama13:55 - İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor13:49 - Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı13:47 - Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?13:41 - Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL13:33 - Bursa'da yürürken sigara içilmesi yasaklandı
13:31 - Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti13:26 - İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti13:20 - Gemi işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:11 - 'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor13:07 - Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi
13:05 - 'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'13:03 - Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı13:00 - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - 'Pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı'
12:51 - Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Ermenistan teslim oldu!
Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Namaz 1
maksem 1
Hiper enflasyon 1
Yalnızlık Sözleri 1
mahfi 1
memurlar net gece tayfası 3
medeniyet 1
tahsin hasoğlu 2
ecram 1
cari denge 1
SON İLANLAR
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam