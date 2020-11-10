Düğünde halay videosu ortaya çıktı.. 30 kişiye ceza uygulanacak
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve bir düğünde halay çektiği belirlenen 30 kişiye ceza uygulanacağı bildirildi.
|10 Kasım 2020 10:53
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Polis ekipleri, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki düğün salonunda pandemi kurallarına uymayan vatandaşların halay çektiği video ile ilgili çalışma başlattı.
Düğün sahibine ilgili kanuna muhalefet suçundan ceza veren polis ekipleri, halay çeken 30 kişinin de kimliklerini belirledi.
Ekiplerin, bu kişilere de ceza uygulayacağı öğrenildi.
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