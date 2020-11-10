'Türkiye hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır'
"Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır"
|10 Kasım 2020 10:55
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:
"Karabağ artık azaddır. Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır."
Karabağ artık azaddır.Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 10, 2020
Karabağ Azerbaycan'dır.
Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır.
🇹🇷 🇦🇿
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'
10 Kasım 2020 13:05
|Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı
10 Kasım 2020 13:00
|'Kırgız halkı FETÖ'cüleri gördü ve meydanlardan attı'
10 Kasım 2020 12:26
|Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Elvan Komisyon'a veda etti
10 Kasım 2020 12:25
|'15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 947 hakim-savcı ihraç edildi'
10 Kasım 2020 12:07
|Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
10 Kasım 2020 11:58
|Belediye Başkanından Nuri Alço göndermesi
10 Kasım 2020 11:53
|Erdoğan: Allah şahittir ki, Ezan susmayacak!
10 Kasım 2020 11:49
|Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları
10 Kasım 2020 11:27
|Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
10 Kasım 2020 11:08