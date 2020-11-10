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Anıtkabir'de canlı yayındayken görevliler yayını kestirdi

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de canlı yayın yapan gazetecilere sivil görevlilerce müdahale edildi.
 10 Kasım 2020 11:40
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NTV muhabiri Celal Çamur'un sözlerinin zorla kesilmesi canlı yayına yansıdı! Anıtkabir'deki resmi töreni takip eden NTV muhabiri Celal Çamur, canlı yayında bilgi verirken, "Lütfen kamerayı kapatın" sesleri gelmeye başladı.

Yayını sürdürmeye çalışan Çamur, sivil görevlilerin kendine yaptıkları ısrarlı müdahale sonrası "Şu anda bizi buradan çıkartıyorlar. Özür diliyorum. Yani 10 Kasım'da Anıtkabir'de yapmış olduğumuz yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar. Pas'ı merkez atmak durumunda kalıyorum" dedi.

NTV spikeri Ahmet Arpat da "Daha önce rastlamadığımız bir durum. Oradaki görevliler bağlantıya engel oldu. Nedenini bilemiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bir şekilde Anıtkabir'e döneceğiz" diyerek yayına devam etti.
NTV
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