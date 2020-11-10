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Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu

Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. Bakan Elvan karara ilişkin TBMM'de muhabirlerin sorularına karşılık olarak "Benim için de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.
 10 Kasım 2020 11:08
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Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. Bakan Elvan karara ilişkin TBMM'de muhabirlerin sorularına karşılık olarak "Benim için de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı. AK Parti hükümetlerinde daha önce bakanlık görevinde bulunan Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Lütfi Elvan kimdir?

1962 yılında Karaman doğumlu olan Elvan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Eğitimini 1986'da tamamlayan Elvan ABD'de Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995'de bitirdi.

1987-1989 yılları arasında ETİBANK Genel Müdürlüğü, Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak çalışan Elvan 1989-2007 yılları arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 Genel Seçimlerinde Karaman Milletvekili seçilen Elvan, 2011 yılınan kadar Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın danışmanlığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. Elvan 2011 Genel Seçimlerinde tekrar Karaman Milletvekili seçildi.

26 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı. 7 Mart 2015 tarihinde yasal zorunluluk sebebi ile görevini devretti.

25. Donem'de Antalya Milletvekili seçildi. 26. Dönem'de Mersin Milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 65. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine getirildi ve şu an da AK Parti Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Elvan, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Memurlar.Net
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