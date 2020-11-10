Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3.360 liradan satılıyor
|10 Kasım 2020 12:58
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.308,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|492,30
|492,50
|498,80
|499,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.244,00
|3.265,00
|3.287,00
|3.308,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|449,00
|453,00
|455,00
|459,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.170,00
|3.190,00
|3.212,00
|3.232,00
|Yarım Ziynet
|1.585,00
|1.595,00
|1.606,00
|1.616,00
|Çeyrek Ziynet
|793,00
|798,00
|803,00
|808,00
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