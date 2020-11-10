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Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi

Yüksek ateş, halsizlik, nefes darlığı ve baş dönmesi şikayetiyle başvurduğu hastanede kan kanseri teşhisi konulan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Gözen, sağlığına kavuşmak için mücadele ediyor-
 10 Kasım 2020 11:21
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- Malatya'da, yüksek ateş, halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvurduğunda kan kanseri teşhisi konulan 14 yaşındaki Yunus Emre Gözen, sağlığına kavuşmak ve eski günlerine dönebilmek için mücadele veriyor.

Lise öğrencisi Yunus Emre, 3 ay önce halsizlik, yüksek ateş, nefes darlığı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Kovid-19'a yakalandığından şüphelenilen Gözen, durumunun ağırlaşması üzerine ailesi tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada Kovid-19 testi yapılan ancak herhangi koronavirüse rastlanılmayan Gözen'in detaylı tetkiklerinde kan kanseri olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Gözen'in tedavisine başlandı.

Yüksek risk grubunda olduğu için acil kemik iliği yapılması gereken Gözen'in yakınlarından uygun ilik bulunamayınca yurt içi ve dışından tarama başlatıldı. Ailesi tarafından aynı zamanda sosyal medya üzerinden kemik iliği nakli kampanyası düzenlenen ve 50 bin bağış toplanan Gözen'e uygun ilik bulunamadı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Yunus Emre Gözen, lösemi hastalarına umut olmak için herkesi bağış yapmaya davet etti.

- "Bu hastalık atlatılmayacak bir şey değil"

Gözen, AA muhabirine, Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ve üzüldüğünü anlattı.

Kovid-19'dan şüphelendikleri için korktuklarını anlatan Gözen, "Kovid-19 daha zor diye düşünüyorduk ama kanser dediler. 'Keşke Kovid-19 olsaydın, 10 günde atlatırdın, bu uzun bir süreç.' dediler. Önceleri pek sıkıntıya girmedik çünkü kanser her ne kadar insanların gözünde büyütülse de hiçbir zaman bulaşıcı olmadı. Buradaki doktor ve hemşireler yanımızda, her türlü imkan var, sıkıntıları bir şekilde aşıyorsunuz." dedi.

Gözen, hastalıkla ilgili sıkıntılar yaşadığını ancak motivasyonunu yüksek tutmayı başardığını belirterek, "Hastalıkta tedavinin yanı sıra motivasyon çok önemli. Motivasyonumuzu yüksek tutar ve insanların bizi normal görmesini sağlarsak her zaman bizim için iyi olur." diye konuştu.

Hastanedeki serviste bir aile gibi olduklarını dile getiren Gözen, şöyle devam etti:

"Hastalık tanısı konanlar morallerini yüksek tutsun ve kendilerini korusunlar. Hiçbir şekilde bu hastalık atlatılmayacak bir şey değil. En son çözüm ilik de olsa şimdi o da kolay, tıp ilerledi. Bazı sıkıntılar olsa da doktorlarımız çözebiliyor. Bağış yapmak isteyenler Kızılaya başvurabilir. Bir tek ben değil burada birçok hasta ilik bekliyor. Kesin çözüm ilik nakli. Eğer gidip sadece bir kan verip bizim için bir umut olmak istiyorsanız bağış yapabilirsiniz."

- "Herkesi gönüllü donör olmaya davet ediyoruz"

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay ise Yunus Emre Gözen'in tedavisinin iyi gittiğini söyledi.

Yunus Emre'nin yüksek risk grubunda olduğunu aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Kemik iliği nakline ihtiyacımız var. O nedenle yurt içi ve dışından tarama başlattık. Ailede ve Türkiye'de şu ana kadar uygun ilik bulamadık, dünya genelindeki taramalar ise devam ediyor. Sosyal medyadan başlatılan kampanyaya ise yaklaşık 50 bin gönüllü verici bulundu. Verici sayısı artarsa sadece Yunus Emre için değil diğer kemik iliği nakli bekleyen hastalar için de umut olur. Herkesi gönüllü donör olmaya davet ediyoruz."

Doç. Dr. Arzu Akyay, her hastalıkta olduğu gibi moral ve motivasyonun tedavide son derece önemli olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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