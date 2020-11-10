Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
|10 Kasım 2020 11:26
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan ve emlakçılık yaptığı öğrenilen Mehmet K'nin sosyal medya hesabından, başta PKK/KCK olmak üzere FETÖ ile DHKP-C gibi silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğunu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiğini belirledi.
Polis ekipleri tarafından kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan Mehmet K, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı
10 Kasım 2020 13:49
|FETÖ sanığı hakim-savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10 Kasım 2020 12:31
|Barış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi
10 Kasım 2020 12:25
|FETÖ'cü yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi
10 Kasım 2020 11:19
|Örgütteki liderlik kavgasında M. Ali Şengül gelenekçi kanatta yer alıyor
10 Kasım 2020 11:14
|'Ebu Hanzala'nın 22 yıla kadar hapsi istendi
10 Kasım 2020 10:51
|İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
10 Kasım 2020 10:14
|Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
10 Kasım 2020 09:54
|FETÖ'cülerin yeni kaçış güzergahı Irak
10 Kasım 2020 09:08
|PKK'lı teröriste MİT operasyonu
10 Kasım 2020 08:29