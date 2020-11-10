1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bazı bakanlar, Twitter hesapları üzerinden Berat Albayrak'a teşekkür mesajı yayımladı.
 10 Kasım 2020 11:27
+Aa- Yazdır
Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay mesajında, "Güçlü Türkiye yolunda, milletimiz için vermiş olduğu değerli hizmet ve katkılardan ötürü Sayın Berat Albayrak'a yürekten teşekkür ederim. Hizmet sancağını devralan Sayın Lütfi Elvan'ı da içtenlikle tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da paylaşımında, "Güçlü Türkiye için mücadele eden; enerjide, yerli ve milli üretimin artmasında ülkemize büyük katkıları olan Sayın Berat Albayrak'a milletimize hizmetlerinden dolayı minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Milli enerji ve güçlü ekonomi vizyonuyla yaptığı tüm çalışmalar için değerli kardeşim Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'ı tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep daha ileriye" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'ı tebrik ederek, "Zor zamanlarda büyük bir sorumluluk üstlenen Sayın Berat Albayrak'a ortaya koyduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 5 yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak'a ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletimize yararlı olmaya devam edeceğinden kuşkumuz yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Albayrak için paylaşımda bulundu.

Koca, "Sorumluluk aldığı konularda, Türkiye'nin kendine her yönden yeterli olması idealiyle çalışan Sayın Berat Albayrak, görevinden, isteği üzerine affedildi. Değerli çalışma arkadaşımın, birikimiyle milletimize yararlı olmaya devam edeceğinden kuşkumuz yok." paylaşımını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda milletimize önemli hizmetleri olan mesai arkadaşım Sayın Berat Albayrak'a şükranlarımı sunar, bayrağı devralan Sayın Lütfi Elvan'a yeni görevinde başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, "Ülkemiz için büyük bir sorumlulukla görevini özveriyle yerine getiren Sayın Berat Albayrak'a ortaya koyduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Sayın Lütfi Elvan'ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Lütfi Elvan'a başarılar dilerken, "Ülkemizin kalkınması için yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'
10 Kasım 2020 13:05		 Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı
10 Kasım 2020 13:00
'Kırgız halkı FETÖ'cüleri gördü ve meydanlardan attı'
10 Kasım 2020 12:26		 Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Elvan Komisyon'a veda etti
10 Kasım 2020 12:25
'15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 947 hakim-savcı ihraç edildi'
10 Kasım 2020 12:07		 Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
10 Kasım 2020 11:58
Belediye Başkanından Nuri Alço göndermesi
10 Kasım 2020 11:53		 Erdoğan: Allah şahittir ki, Ezan susmayacak!
10 Kasım 2020 11:49
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
10 Kasım 2020 11:08		 'Türkiye hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır'
10 Kasım 2020 10:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - '10 Kasım Törenine Vali geç kaldı' iddialarına yalanlama13:55 - İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor13:49 - Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı13:47 - Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?13:41 - Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL13:33 - Bursa'da yürürken sigara içilmesi yasaklandı
13:31 - Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti13:26 - İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti13:20 - Gemi işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:11 - 'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor13:07 - Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi
13:05 - 'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'13:03 - Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı13:00 - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - 'Pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı'
12:51 - Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Ermenistan teslim oldu!
Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maksem 1
izmir'de ev kiralarının yüzde 25 zamlanması 4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstifayı Kabul Etmesi 3
Lütfi Elvan 3
iştiyak 1
kornayı basılı tutan sürücü 2
lütfü elvan 1
cari denge 1
Yalnızlık Sözleri 1
dalgalı kur sistemi 1
SON İLANLAR
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam