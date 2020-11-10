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Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hırsızlık şüphelisi, saklandığı apartmanın önünde bekleyen köpeğinin fark edilmesi sonucu yakalandı
 10 Kasım 2020 10:49
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Polis ekiplerinden kaçan hırsızlık şüphelisini köpeği ele verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hırsızlık şüphelisi, saklandığı apartmanın önünde bekleyen köpeğinin fark edilmesi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı metruk binanın çatısında bir şüphelinin gezindiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheli, bulunduğu binanın çatısından diğer binaya atlayıp gözden kayboldu.

Hırsızlık suçlamasıyla arandığı belirlenen M.A'nın köpeğinin bir apartmanın önünde beklediğini gören ekipler, bina ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Köpeğin beklediği apartmanın boşluğunu kontrol eden ekipler M.A'yı gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı
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