Isparta'da öldürülen genç kızın babasından 'intihar süsü' iddiası

Isparta'da 13 Ekim'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun babası Mehmet Esgicioğlu, olay sonrası tutuklanan zanlının kızının üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirerek çamaşır makinesinde yıkamaya çalıştığını ve olaya intihar süsü vermeye çalıştığını ileri sürdü.

Kızı Gamze Esgicioğlu'nun Isparta'da öldürülmesi ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin tutuklanmasıyla ilgili Denizli'nin Kale ilçesindeki evinde gazetecilere açıklama yapan baba Esgicioğlu, soruşturmanın sürdüğünü, adalete güvendiğini söyledi.

"Benim kızım gitti. Ciğerim yanıyor. Hukuk mücadelemizi, başkalarının canı yanmasın diye sürdüreceğiz." diyen Esgicioğlu, şöyle konuştu:

"Kızım yok yere ölmüş. Bıçaklandıktan 45 dakika sonra sağlık ekiplerine haber vermişler. Kızım bıçaklandıktan sonra bir saat 'ne yapacağız' diye düşünmüşler. Kızım ölünce de 112'yi 'intihar etti' diye aramışlar. Evdeki kan izlerini kaybetmeye çalışmışlar. Kızımın kimseye zararı yoktu. Keşke yaralandıktan sonra haber verseler, belki yaşayacaktı. Göz göre göre ölüme terk etmişler kızımı."

Anne Ümmühan Esgicioğlu ise ciğerinin yandığını ifade ederek, "Allah'ım bana dayanma gücü ver. Niye bıçakladın, niye öldürdün, insan sevdiğini bıçaklar mı?" diye konuştu.

- Uyuşturucu kullanma aparatı bulundu

Öte yandan cinayet sonrası tutuklanan H.B'nin ifadesinde, "kıskançlık" nedeniyle tartıştığı Gamze'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırmaya çalıştığını, kendisini korumaya çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini, yaralanan kızın ambulans istememesi nedeniyle 112'ye haber vermediklerini, kanlı pijamalarının çamaşır makinesine nasıl gittiğini ise hatırlamadığını iddia etti.

Karşı dairede oturan ve yaralı kıza müdahale eden M.K'nin ise ifadesinde, H.B'nin 112'yi olaydan 30 ila 45 dakika sonra aradığını, intihar girişimi ihbarı yaptığını, kızın üzerindeki kıyafetleri değiştirdiğini ve çevredeki kan izlerini silmeye çalıştığını söylediği belirtildi.

Öte yandan evde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatı bulunduğu ve incelemeye gönderildiği de ifade edildi.

Isparta'daki evinde 13 Ekim'de göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Gamze Esgicioğlu (23), Denizli'nin Kale ilçesinde toprağa verilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan H.B, tutuklanmıştı.