1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Barış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Rasulayn Jandarma Danışman Timi ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi
 10 Kasım 2020 12:25
+Aa- Yazdır
Barış Pınarı bölgesinde yüklü miktarda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Rasulayn Jandarma Danışman Timi ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.

SMO güvenlik kolları, MİT ve Rasulayn Jandarma Danışman Timi, Rasulayn'ın Tel Halaf köyünde ortak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 30'a yakın EYP ve EYP'lerde anahtar sistemi olarak kullanılan malzeme, 5 adet tank mayını ve 20'ye yakın farklı kalibrelerde mühimmat ele geçirildi.

YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Tel Halaf'ta, terör eylemleri için bölgeye gönderilen patlayıcıların ele geçirilmesiyle muhtemel terör saldırılarının da önüne geçildi.

YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için sık sık Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillerin en kalabalık olduğu yerde bombalı terör saldırıları düzenliyor.

Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı
10 Kasım 2020 13:49		 FETÖ sanığı hakim-savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10 Kasım 2020 12:31
Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
10 Kasım 2020 11:26		 FETÖ'cü yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi
10 Kasım 2020 11:19
Örgütteki liderlik kavgasında M. Ali Şengül gelenekçi kanatta yer alıyor
10 Kasım 2020 11:14		 'Ebu Hanzala'nın 22 yıla kadar hapsi istendi
10 Kasım 2020 10:51
İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
10 Kasım 2020 10:14		 Mardin'de terör operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
10 Kasım 2020 09:54
FETÖ'cülerin yeni kaçış güzergahı Irak
10 Kasım 2020 09:08		 PKK'lı teröriste MİT operasyonu
10 Kasım 2020 08:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - '10 Kasım Törenine Vali geç kaldı' iddialarına yalanlama13:55 - İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor13:49 - Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı13:47 - Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?13:41 - Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL13:33 - Bursa'da yürürken sigara içilmesi yasaklandı
13:31 - Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti13:26 - İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti13:20 - Gemi işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:11 - 'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor13:07 - Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi
13:05 - 'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'13:03 - Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı13:00 - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - 'Pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı'
12:51 - Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Ermenistan teslim oldu!
Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
giryan 1
geceye bir şiir bırak 1
maksem 1
covid-19'un türkiye genelinde aşırı yayılması 2
domates salatası 2
memurlar net gece tayfası 3
Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir 4
eğitim ekonomisi 1
ayda su bulundu 5
kıst amortisman 1
SON İLANLAR
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam