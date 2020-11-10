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Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı

Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı
 10 Kasım 2020 12:30
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Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı

Memurlar.net'de daha önce yer alan haberde, sözleşmeli personelin izinlerinin düzenleme yapılıp, 2021 yılına aktarılmadığı takdirde izinlerin yanacağı belirtilmişti.

Yapılan haberin ardından Bakanlık, sağlık personelinin izinlerini 2021 yılına aktardığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı

Memurlar.Net - Özel

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