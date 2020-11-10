Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı
|10 Kasım 2020 12:30
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Memurlar.net'de daha önce yer alan haberde, sözleşmeli personelin izinlerinin düzenleme yapılıp, 2021 yılına aktarılmadığı takdirde izinlerin yanacağı belirtilmişti.
Yapılan haberin ardından Bakanlık, sağlık personelinin izinlerini 2021 yılına aktardığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı
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