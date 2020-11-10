Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı
|10 Kasım 2020 13:00
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz." ifadesini kullandı.
Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin açıklama yaptı.
Hulusi Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."
2/ MSB HULUSİ AKAR: İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. 🇹🇷🇦🇿T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'
10 Kasım 2020 13:05
|'Kırgız halkı FETÖ'cüleri gördü ve meydanlardan attı'
10 Kasım 2020 12:26
|Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Elvan Komisyon'a veda etti
10 Kasım 2020 12:25
|'15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 947 hakim-savcı ihraç edildi'
10 Kasım 2020 12:07
|Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
10 Kasım 2020 11:58
|Belediye Başkanından Nuri Alço göndermesi
10 Kasım 2020 11:53
|Erdoğan: Allah şahittir ki, Ezan susmayacak!
10 Kasım 2020 11:49
|Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları
10 Kasım 2020 11:27
|Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
10 Kasım 2020 11:08
|'Türkiye hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır'
10 Kasım 2020 10:55