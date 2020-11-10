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Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi

Geçtiğimiz günlerde Oğuzeli Belediyesi tarafından tescillenen 'Ezo Gelin Çorbası' CNN Travel Dergisi tarafından Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterildi.
 10 Kasım 2020 13:07
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Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi

Geçtiğimiz günlerde Oğuzeli Belediyesi tarafından tescillenen 'Ezo Gelin Çorbası' CNN Travel Dergisi tarafından Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterildi.

Derginin yazarı Lisa Morrow Ezo Gelin Çorbası için, "Gaziantep yakınlarındaki küçük bir köyde yaşayan Ezo Gelin tarafından hazırlanan çorba kırmızı mercimek, salça (tatlı veya acı), rendelenmiş taze domates ve soğandan yapılan, üzerine ise kuru nane ve pul biber dökülen lezzetli bir çorba" ifadelerini kullandı.

"Gastronomi kentine yakışır çalışmalar yapıyoruz"

'Ezo Gelin Çorbası'nın Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Baştan aşağı Anadolu kokan geleneksel 'Ezo Gelin Çorbası'nın CNN Travel dergisinde Türkiye'nin 23 yemeği arasında gösterilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde Coğrafi İşaret (Geleneksel Ürün Adı) alarak, Oğuzeli adına tescillen Ezo Gelin Çorbamız ilçemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Biz, Geleneksel lezzetlerimize büyük önem veriyoruz. 'Ezo Gelin Çorbası'da bunlardan bir tanesi. Gastronomi Kentine yakışır çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ben Derginin yazarı Lisa Morrow'a bu güzel katkısından dolayı teşekkür ediyor, Ezo Gelin Çorbasını yerinde denemesi için Oğuzelimiz'e davet ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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