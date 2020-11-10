1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor.
 10 Kasım 2020 13:11
+Aa- Yazdır
'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, bugün Mecliste AK Parti kurmaylarıyla bir araya geliyor. Genel Kurul'da öğleden sonra görüşmelerine devam edilecek istihdam paketinde tartışmalı 3 maddenin çıkarılıp çıkarılmayacağı bugün netlik kazanacak.

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması öngörüyordu.

Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna şiddetle karşı çıkıyordu.

NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Esnek Çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
07 Kasım 2020 07:52		 Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
06 Kasım 2020 08:21
İstihdam teşvikine ilişkin teklifin 10 maddesi daha kabul edildi
05 Kasım 2020 21:51		 5 partinin ortak önerisiyle deprem araştırma komisyonu kuruldu
03 Kasım 2020 19:36
2021 yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
02 Kasım 2020 11:42		 KYK borçları yapılandırılıyor
30 Ekim 2020 09:30
Hobi bahçesi düzenlemesi yasalaştı
28 Ekim 2020 07:25		 Tarım arazilerini hobi bahçesi için satanlara hapis cezası geliyor
27 Ekim 2020 12:48
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
27 Ekim 2020 08:45		 Yapılandırma için geri sayım
27 Ekim 2020 07:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - '10 Kasım Törenine Vali geç kaldı' iddialarına yalanlama13:55 - İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor13:49 - Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı13:47 - Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?13:41 - Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL13:33 - Bursa'da yürürken sigara içilmesi yasaklandı
13:31 - Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti13:26 - İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti13:20 - Gemi işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:11 - 'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor13:07 - Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasına bu çorba da girdi
13:05 - 'Peygambere saygısız karikatür yayımlamak başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir'13:03 - Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı13:00 - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini kutladı12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - 'Pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı'
12:51 - Türk bilim insanı Betül Kaçar'a NASA'da büyük görev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Ermenistan teslim oldu!
Reuters'a konuşan AK Parti'liler: Albayrak'ın istifası Erdoğan'ı yaraladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkeden kaçtı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Akıllı ajanslar 1
BAVUL TİCARETİ 3
berat albayrak'ın instagram sayfasını da kapatması 3
doğal büyüme hızı 1
09.11.2020 izmir depremi 3
ticari banka 1
lütfi elvan'ın maliye bakanlığı'na atanması 1
eline yüzüne bulaştırdı 3
covid-19'un türkiye genelinde aşırı yayılması 2
10 Kasım 4
SON İLANLAR
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam