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Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?

Pfizer'ın Dünya CEO'su Albert Bourla: Mevcut tahminlere göre 2020'de 50 milyon aşı dozu ve 2021'de 1,3 milyar doz üretmeyi bekliyoruz. Aşı adayımız başarılı olursa, mevcut 2020 dozlarını bir kısmını tedarik anlaşmalarına göre dağıtacağız. Orantılı tahsis edeceğiz.
 10 Kasım 2020 13:47
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Pfizer Ceo'su yanıtladı: Aşı kaç doz üretilecek, nasıl dağıtılacak?

Daha önce corona virüs bulaşmamış 16-85 yaş arasındaki 100 denek üzerinde çalışma yapıldığı ve yüzde 94'ünde başarı sağlandığı açıklanmıştı. Bu verinin ardından ABD Pfizer şirketi ile Alman Biontech firması, ortaklaşa geliştirdikleri corona virüs aşı çalışmalarıyla ilgili duyurusunu yaptı.

Böylece aşı sonuca bir adım daha yaklaşmış oldu. Bu açıklamanın ardından Pfizer'ın Dünya CEO'su Albert Bourla NTV'nin sorularını yanıtladı.

Pfizer dün yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının yüzde 90'dan fazla etki sağladığını açıklamıştı.. Bu ne demek? Yüksek bir oran mı?

Daha önce Sars Cov-2 virüsü bulaşmamış, 16-85 yaş arasında 100 denek üzerinde yapılan çalışmada, 94'ünde doğrulandı. Bu tabii ilk ara analiz. Çalışmalar sürüyor.

Çalışma, en az 164 toplam vaka üzerinde uygulanacak, nihai birincil ve ikincil etkinlik analizleri gerçekleştirilene kadar bu çalışma planlandığı gibi devam edecektir.

Yüzde 100 başarı-koruma mümkün mü?

Hiçbir aşı yüzde yüz koruma sağlamıyor. Grip aşısı yüzde 70, tetanoz yüzde 100'e yakın. Kızamık yüzde 90'un üzerinde. Hepatit yüzde 100'e yakın.

Uzmanlar viral hastalıklarda yüzde 70'in üzerinde korumanın başarı olduğunu söylüyor.

Aşı ne kadar süreyle koruma sağlayacak? Bir aşı olan bir daha Covid-19 hastalığına yakalanmayacak mı?

Bu, keşfetmeye devam ettiğimiz bir sorudur. Mevsimsel aşılama potansiyel bir senaryo, ancak belirli sonuçlara varmadan önce hastalık, virüs ve şu anda geliştirilmekte olan aşıların koruyucu doğası hakkında öğrenilecek çok şey var.

Virüsün nasıl değişeceğini bilmiyoruz ve ayrıca herhangi bir aşının koruyucu etkisinin ne kadar dayanıklı olacağını da bilmiyoruz.

Bu nedenle, hem gerektiğinde artırıcı dozlar sağlamak hem de virüsteki olası değişiklikleri ele almamıza izin veren bir aşı teknolojisine sahip olmak önemlidir. RNA teknolojisi bu ikisini de yapmak için fırsat sağlıyor.

İlk olarak, önümüzdeki 18-24 ay sürebilecek, toplu aşıların gerçekleştirilmesi için yüksek hacimde dozlara ihtiyaç duyacağımız bir pandemi aşaması görüyorum. Bundan sonra, birkaç yıl boyunca devam eden aşıların küresel olarak sürü bağışıklığını oluşturmak ve sürdürmek için önemli olacağını tahmin ettiğimiz daha "standart" bir dönem görebiliriz. Bu dönem için, daha düzenli tedarik kanallarına ve değere dayalı bir fiyatlandırma yaklaşımına döneceğimizi tahmin ediyoruz.

Şu ana kadar bir yan etkisi var mı?

Bugün yayınlanan veriler herhangi bir ciddi güvenlilik endişesi bildirmemiştir ve çalışmanın planlandığı gibi ek güvenlilik ve etkililik verileri toplamaya devam etmesini önermektedir.

Kaç doz üretilecek? 2021, 2022, 2023 için hedef ne?

Mevcut tahminlere göre 2020'de 50 milyon aşı dozu ve 2021'de 1,3 milyar doz üretmeyi bekliyoruz.

Aşı nasıl dağıtılacak?

Aşı adayımız başarılı olursa, mevcut 2020 dozlarını bir kısmını tedarik anlaşmalarına göre dağıtacağız. Orantılı tahsis edeceğiz.

ABD ve Almanya'nın kontratları var. Türkiye'nin henüz bir kontratı yok.. Aşı denemeleri Türkiye'de de denekler üzerinde denendi. Ama görüşmeler sürüyor.
Memurlar.Net
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