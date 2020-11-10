'10 Kasım Törenine Vali geç kaldı' iddialarına yalanlama
|10 Kasım 2020 14:02
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Samsun Valiliği, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" kapsamında yapılan çelenk sunma töreniyle ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' kapsamında Samsun ilimizde düzenlenen çelenk sunma töreninden sonra bazı basın yayın organlarında '10 Kasım Törenine Vali Geç Kaldı, Belediye Başkanı Son Anda Yetişti' şeklinde çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Valimizin geç kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup Valimiz Dr. Zülkif Dağlı tören alanına zamanında gelmiştir. Sayın Valimiz ve Garnizon Komutanı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşu için sirenler çalmış olup saygı duruşundan sonra İstiklal Marşımız okunarak şanlı bayrağımız göndere çekilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının akabinde Valimiz tarafından Anıt Şeref Defteri imzalanarak okunmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelengi de saygı duruşundan sonra Atatürk Anıtı'na sunulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla mutat ve kurallara uygun olarak ifa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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