1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşinin mezarı başında itiraf etmişti! 5 aydır kayıp

Ümraniye'de 41 yaşındaki Hasan Akman erkek kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Defnedildikten bir gün sonra kocasının mezarı başında, eşinin ölümüne neden olduğunu itiraf ettiği görüntüleri ortaya çıkan A. Akman, yaklaşık 5 aydır kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor.
 10 Kasım 2020 14:11
+Aa- Yazdır
Eşinin mezarı başında itiraf etmişti! 5 aydır kayıp

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevkedilen A. Akman, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. A. Akman savcılık ifadesinde ise, "Ecevit bana Hasan'ı vuracağını söylediğinde birilerini arayıp haber verip engel olabileceğim halde engel olamadım. Belki de bunu yapmış olsam Hasan şu an hayatta olabilirdi. Ben de Ecevit kadar suçluyum" diye ifade vermişti. Denetimli serbestlik verilen A. Akman'ın karakola imza vermeye gitmediği ve o günden beri kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde 20 Haziran günü meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Hasan Akman, kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hasan Akman'ın defnedilmesinin ardından eşi A. Akman'ın mezar başında cinayeti itiraf ettiği anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. Olaydan sonra savcıya ifade veren A. Akman, "Planı beraber yaptık ama sonrasında ben vazgeçtim" demişti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevkedilen A. Akman, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

YAKLAŞIK 5 AYDIR KAYIP

Denetimli serbestlik hükümleri gereği polis merkezine imza vermesi gereken A. Akman'ın o günden beri imza vermeye gitmediği öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır kayıp olan A. Akman'ın nerede olduğu ise bilinmiyor. A. Akman'ın 29 Haziran 2020 günü Anadolu Adliyesi'nde ifade verirken verdiği cep numarasının da kullanım dışı olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN HASAN AKMAN'IN AGABEYİ DE 'KAYIP' DEMİŞTİ

30 Ekim günü DHA'ya konuşan Hasan Akman'ın ağabeyi Mehmet Akman, olayla ilgili şunları söylemişti:

"Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs nedeniyle kardeşim cezaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş. Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit ile beraber olduğunda bunu cep telefonuyla videoya da çekmiş. Sonrasında Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ecevit'i sürekli olarak o görüntüleri kocasına izletmekle tehdit etmiş. Hatta birlikteliklerinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Yeğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelinimiz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Hasan'ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş. O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp."

AİLESİ BİZİ REDDETTİ

Öte yandan DHA muhabirinin ulaştığı A. Akman'ın ailesi ise, "A., bizi ailelikten reddetmiş. Hatta savcılığa bile o konuda ifade vermiş" diye konuştular.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otomobil satışında bu tuzağa düşmeyin
10 Kasım 2020 18:54		 Camilerdeki yardım kutularını çalan zanlı tutuklandı
10 Kasım 2020 17:13
Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu
10 Kasım 2020 16:25		 WhatsApp'tan polisin uygulama yerlerini paylaşanlara soruşturma
10 Kasım 2020 16:17
Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
10 Kasım 2020 16:14		 Konya'da sis nedeniyle 10'dan fazla araç birbirine girdi
10 Kasım 2020 15:05
İp atlarken düşen genç kız hayatını kaybetti
10 Kasım 2020 13:26		 Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
10 Kasım 2020 13:03
Çikolatalı şırınga olayında bilirkişi öğrenciyi 'asli kusurlu' buldu
10 Kasım 2020 12:20		 Isparta'da öldürülen genç kızın babasından 'intihar süsü' iddiası
10 Kasım 2020 11:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı, çekimlere ara verildi20:00 - Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı19:58 - Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk da görülüyor19:49 - Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması19:48 - Bu ilde açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi19:42 - Yerli video konferans sistemi 149 büyükelçiyi buluşturdu
19:41 - İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi19:40 - Biri gri kategoride iki terörist, ikna yoluyla teslim oldu19:38 - 'Kısmi zamanlı çalışma' düzenlemesi metinden çıkarıldı19:36 - AK Partili iki vekil daha koronavirüse yakalandı19:30 - Bakan Gül: Yargı, ele geçirilecek mevzi değildir19:21 - Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
19:19 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan İzmir depremi raporu19:16 - TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu19:03 - Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti18:59 - Hamsinin fiyatı düştü: Dün 30 liraydı bugün 10 lira18:54 - Otomobil satışında bu tuzağa düşmeyin
18:47 - Personelde korona çıktı, nüfus müdürlüğü karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Berat Albayrak istifanın kabul edilmemesini istemiş
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Ermenistan teslim oldu!
Anıtkabir'de canlı yayındayken görevliler yayını kestirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şeker planör 1
08.11.2020 berat Albayrak'ın istifa etmesi 8
doğal büyüme hızı 1
ali şeriati 1
şerife bacı 1
berat albayrak'ın instagram sayfasını da kapatması 3
dolarla uğraşmıyoruz istesek doları düşürürüz 3
09.11.2020 izmir depremi 3
anlatım bozukluğu 1
erol taş 5
SON İLANLAR
Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Çorum Belediyesi 22 memur alacak
Geyve Belediyesi 8 Zabıta Memuru Alacak
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam