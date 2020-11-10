İBB burs sonuçları açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceği burs için başvuru sonuçları açıklandı.
|10 Kasım 2020 14:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçları açıklandı. İhtiyacı olan öğrencilere verilecek olan burs, geçtiğimiz sene de verildi.
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul sonuç sayfasında açıklandı.
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İBB BURSU NE KADAR?
İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.
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