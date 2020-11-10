Bir ilde daha 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
|10 Kasım 2020 14:25
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Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabilmeleri için saat kısıtlaması getirirken, kentteki bazı bölgelerde sigara içmek yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak korona virüs (Covid-19) ile ilgili bazı yeni tedbir kararları aldı. Alınan yeni kararlara göre kentteki kamu kurum ve kuruluş binaları ile AVM'lere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.
65 yaş ve üstü vatandaşlar günde 6 saat dışarı çıkabilecek
Isparta'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için daha önce alınan 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkma, 16.00-19.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanması ve saat 18.00'dan sonra AVM'lere girmelerinin kısıtlanması kararları kaldırıldı. Yeni alınan karara göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
Sigara içme yasağı getirildi
Öte yandan kent merkezindeki bazı bölgelerde sigara içme yasağı getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre kentte, Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Kafeler Bölgesi, pazar yerleri, açık-kapalı otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilemeyecek.
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