Otomobil satışında bu tuzağa düşmeyin
|10 Kasım 2020 18:54
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Esenyurt'ta polise başvuran Hulusi Topkara (24) otomobilini satmaya çalışırken çaldırdığını söyleyerek yardım istedi.
Hulusi Topkara, "Polis olduğunu söyleyen kişilerle anlaştık. Bir miktar para verdikten sonra aracın devrini üzerlerini almak için ertesi gün buluştuk. Ben otomobili onlara vermiştim. Ancak otomobille kaza yaptıklarını söylediler. Bana sonradan fotomontaj olduğu öğrendiğim kaza yapmış aracımın fotolarını gösterdiler. Paranın geri kalanını EFT yaptıklarını söylediler. Ben de onlara inanıp noter satışı yaptım. Sözde paranın hesaba gelmesini beklerken yanımdan kaçtılar." dedi.
POLİS ŞÜPHELİLERİ BENZİN İSTASYONUNDA YAKALADI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Şüpheliler Müslüm Y.(30), Eren L.(24), Cumali A.(28) gözaltına alındı.
Bir akaryakıt istasyonunda polis operasyonla yakalanan şüphelilerin sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı.
Şüphelilerin üzerinden 1 ruhsatsız silah ile 2 adet sahte plaka ve bir sahte polis kimliği ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden güveni kötüye kullanmak, dolandırıcılık, yağma , yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin N.G. adlı kişinin de benzer yöntemle otomobilini çaldığı ortaya çıktı.
MAĞDUR: BEN YAPTIM SİZ YAPMAYIN
Şüphelilerin yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Hulusi Topkara, "Kimse parasını almadan noter satışında imza atmasın. Ben yaptım ve otomobilim elimden gitti. Bir yandan şanslıyım polisin çalışmasıyla otomobil bulundu. Ancak sizinki bulunmayabilir."dedi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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