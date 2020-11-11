Kaz Dağları'nda gidip görmeniz gereken Şelale ve Gölet

SÜTÜVEN ŞELALESİ VE HASANBOĞULDU GÖLETİ

Eğer yolunuz bir gün Kaz dağlarına düşerse mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de adını Sabahattin Ali'nin de anlattığı bir efsaneden alan Hasanboğuldu göleti olmalı. Harika bir şelale ve berrak turkuaz bir gölet burada sizleri bekliyor olacak. Dünyanın en temiz havasının solunduğu bu coğrafya size gerçekten nefes aldığınızı hissettirecektir.

SÜTÜVEN ŞELALESİ

Bin pınarlı dağ olarak adlandırılan Kaz Dağları'nın tam ortasından akan büyük bir çay bulunuyor. Öyle ki bu vadi boyundan hemen aşağısında bulunan Kızılkeçili köyüne geceleri serin bir hava iniyor. Bunun sebebi ise yıl boyunca ortalama sıcaklığı 3-8 derece arasında değişen suların bütün vadiyi aşması ve gece meltemine karışması.

Sütüven Şelalesi, bu buz gibi çay üzerinde bulunuyor. Kıyıdan yaklaşık 8 km içeride bulunan bölgeye Zeytinli veya Kızılkeçili üzerinden gelebiliyorsunuz. Zeytinli yolundan (özellikle haftasonu) gelirseniz sizler için daha iyi olacaktır, çünkü bu yol bitiminde daha geniş bir otopark bulunuyor. Yol diğer taraftan gelen yola bağlanmadığı için bunu bilmenizde fayda var.

Sütüven Şelalesi yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülmekte. Çayın iki yakasının köprüyle bağlandığı noktadan aşağı akmakta. Şelalenin döküldüğü yeri görmek istiyorsanız köprünün tesise bakan yakasının hemen dibinden bir merdiven inmekte. Bu merdivenden inerek 2 dk içerisinde şelalenin kazan oluşturduğu kısma inebiliyorsunuz. Kısa bir yürüyüş yapmak isterseniz de dere yatağı üzerinden aşağıya gidip gelebilirsiniz. Şelalenin yukarı kısmında yer alan kısımdan bakmak isterseniz da çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kayalar oldukça kaygan.

HASANBOĞULDU GÖLETİ

Hasanboğuldu göleti, Kaz dağlarının en meşhur noktası olarak biliniyor. Bunun sebebi ise hikayesi. Hikayesinden önce sizlere doğal güzellik olarak bu göleti anlatalım.

Göletin suyunun biraz daha yükselmesi ve görüntünün daha derinlik kazanması için için suyu 40 cm kadar yukarıda tutacak şekilde etrafına beton bir set yapılmış. Normalde bahar aylarında görülen seviyenin bu şekilde yapay olarak yıl boyunca görülmesi sağlanmış. Bu yüzden doğal havuz yerine buraya gölet denilmekte.

Hasanboğuldu göletine gitmek için tesisin bulunduğu kısımdaki tabelayı takip etmeniz gerekiyor. Yerel ürünler satan 10 tezgahlık küçük bir pazarı geçtikten sonra ahşap bir patikadan suyun karşısına geçiyorsunuz. Daha sonra bir kısmı beton atılarak yapılmış yolu takip ediyorsunuz. Yaklaşık 7-8 dakika içerisinde 400 metre yukarı çıkarak göletine bulunduğu alana geliyorsunuz.

Göletin bulunduğu yerdeki kayaların ciddi manada kaygan olduğu konusunda sizi uyarmamız gerekiyor. Ayrıca gölete girmek de yasak. Göletin suyu ise vadideki büyük kayaların arasındaki küçük bir şelaleden gelmekte. Döküldüğü yerde yaklaşık 2 metre derinliğinde bir havuz oluşmakta. Bu muhteşem doğa parçasını görüp geri dönüyorsunuz. Orada herhangi bir etkinlik yapamıyorsunuz.

HASANBOĞULDU'NUN HİKAYESİ

Hikayemiz bir aşk hikayesi. Hasan yukarı obada yaşayan Emine'ye aşık oluyor. Ferhat Şirin hikayesindeki gibi bir isteyipte alamama ve şart koşma durumu gerçekleşiyor. Emine'nin Hasan'a gelin olması için gelenek olarak aşağıdan tepedeki obaya giden zorlu yoldan sırtında tuz çuvalı ile çıkması gerekiyor. Hasan bu görevi hiç düşünmeden kabul ediyor. Yok boyunca ona Emine eşlik ediyor fakat ona hiçbir şekilde yardım etmemesi sadece motive etmesi gerekiyor. Yolun büyük bir kısmını aştıktan sonra yorulan hasanın sırtının teri ve çuvaldan çıkan tuzlar onun sırtını yakmaya başlıyor. Artık dayanacak gücü kalmayan Hasan çuvalı bırakıp kenarı çöküyor. Emine ise bu duruma kızıp çuvalı alıp gidiyor. Hasan ise "ben seninle gelemiyorum sen benimle gel" diyor ama Emine yoluna devam ediyor. Ardından Hasan'dan bir daha hiç haber alınamıyor. Suyun kenarında gömleğinden bir parça bulunuyor. Üzüntüsü artan Emine'nin durumu her geçen kötüye gidiyor. Bu duruma daha fazla katlanamayan Emine ise Hasan'dan geriye kalan tek şey olan gömleğinin parçası ile kendini asarak intihar ediyor. Hikayemizde bu acıklı şekilde sona eriyor.

HASANBOĞULDU'DAKİ İMKANLAR

Şelale ve gölet çevresi genel olarak piknik ve mangal yeri olarak kullanılıyor. Bölge çevresinde mangala izin veriliyor. Suyun üzerinde veya çay kenarında piknik masaları bulunuyor. Eğer mangal veya piknik yapmaya gelmediyseniz de iki adet kafeterya bulunuyor. Bu işletmelerde sucuk ekmek, gözleme, köfte, pide gibi yiyecekler bulabilir veya bir şeyler içebilirsiniz.

Tesislerin bulunduğu yerin ortasında da tuvalet imkanı da bulunuyor. Bunlara ek olarak haftanın her günü hazır bulunan yerel ürünlerin satıldığı küçük bir pazar bulunuyor. Buradan zeytin, zeytinyağı başta olmak üzere birçok el yapımı yiyecek bulabiliyorsunuz. Tezgahlarda sezona uygun meyvelerin yanı sıra, süt reçeli, üzüm pekmezi, kızılcık pekmezi, damla sakızı, kekik suyu, karadut pekmezi de bulabilirsiniz.

ÇEVREDE GEZİLECEK DİĞER NOKTALAR

Kaz Dağları çevresinde gezebileceğiniz çok fazla yer bulunuyor. Eğer hepsini görmeye kalkarsanız 1 haftanızı ayırmanız gerekecektir. Fakat süreniz daha kısa ise aşağıdaki yerlerden en çok ilginizi çekenleri rotanıza ekleyebilirsiniz.

Mehmetalan Köyü

Şahinderesi Kanyonu

Kaz Dağları Milli Parkı, Zeytinli Köyü

Darıdere Tabiat Parkı

Antandros Antik Kenti

Kazdağı Müzesi

KAZDAĞLARINDA KONAKLAMA

Kazdağları bölgesi ülkemizin en turistik noktalarından biri olduğu için konaklama konusundaki seçenek çok fazla. Bölge genel olarak butik oteller veya bungalov oteller ile dolu. Bunun sebebi de hem görüntüyü bozmamak hem de bu bölgedeki yapı izni gereği büyük yapılar yapılamaması. Kaldı ki genel olarak huzur bulmak için gelinen bölgede kalabalık olmayan konaklama noktalarını tercih edebilirsiniz. Uzun süreli konaklama için için villa veya apart kiralama yapabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak da kamping alanları bölgenin her noktasında çok sayıda mevcut. Bu bölgedeki otel tipi konaklamaların ortalama fiyatları gecelik kişi başı 100?-800? arasında değişmekte.

SÜTÜVEN ŞELALESİ VE HASANBOĞULDU GÖLETİNE NASIL GİDİLİR?

Öncelikle Hasanboğuldu' nun yol sonu olduğunu söylememiz gerekiyor. Buraya geldikten sonra tekrar geri dönmeniz gerekiyor. Şelalenin bulunduğu bölgeye Akçay tarafından gelirken Kızılkeçili, Edremit tarafından gelirken Zeytinli ve Beyoba köyleri geçilerek gidiliyor. Bu iki yol üzerinde de marketler bulunmakta. İki yolun birbirine bağlantısı bulunmuyor. Otopark alternatifi ise Kızılkeçili istikametinde biraz daha dar.

Hasanboğuldu'ya gelmek için toplu taşıma imkanı da maalesef bulunmuyor. Uçak alternatifi ise Edremit havalimanı ile mümkün.

Bölgenin bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle ;

- İstanbul, Osmangazi Köprüsünden 380 km ,Körfezden 475 km

- Ankara 620 km

- İzmir 215 km

- Antalya 600 km

- Adana 1050 km

- Samsun 990 km