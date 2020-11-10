Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
|10 Kasım 2020 14:32
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.
Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye
Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.
Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a milletimize bugüne kadarki hizmetleri
için teşekkür ediyorum.
Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın.''
1) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020
Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/RmjL0vd5jm
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yerli video konferans sistemi 149 büyükelçiyi buluşturdu
10 Kasım 2020 19:42
|İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi
10 Kasım 2020 19:41
|'Kısmi zamanlı çalışma' düzenlemesi metinden çıkarıldı
10 Kasım 2020 19:38
|AK Partili iki vekil daha koronavirüse yakalandı
10 Kasım 2020 19:36
|Bakan Gül: Yargı, ele geçirilecek mevzi değildir
10 Kasım 2020 19:30
|Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
10 Kasım 2020 19:21
|Erdoğan'dan, ABD'nin yeni başkanı Biden'e tebrik mesajı
10 Kasım 2020 18:38
|'Erdoğan, Elvan ve Ağbal'ı iki partiyi kilitlemek için tercih etti'
10 Kasım 2020 17:00
|Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin etti
10 Kasım 2020 16:57
|Bakan Elvan, yeni döneme ilişkin açıklamada bulundu
10 Kasım 2020 16:37