Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanıklarına hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
|10 Kasım 2020 14:36
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstinafın, avukatları olmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarında tutuksuz kadın sanıklar R.Y. ve F.E. ile avukatları hazır bulundu.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLlock'u kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti.
Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren 2 sanık, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, daha önce verdiği cezaları yineleyerek, sanıklar R.Y. ve F.E'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
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