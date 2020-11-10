Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

MARDİN

Mardin'de iki mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı iki kırsal mahallede vakaların artması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde oturan 11 vatandaşın, Kumlu Mahallesi'nde oturan 9 vatandaşın en az bir Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edildiği ve takiplerinin yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, belirtilen mahallelerde sosyal hareketliliğin fazla olması ve diğer yerleşim birimlerine dağılma riski fazla olduğu gözlemlendiğinden tedbirler kapsamında salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla istisnai durumlar dışında 14 gün boyunca mahallere giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

Karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu mahallerde Jandarma ekipleri giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

KÜTAHYA

Kütahya'da bazı mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalledeki bazı cadde ve sokaklar karantina altına alındı.

Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Toplantıda, Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağından hareketle, temaslıların çoğunlukla yaşadığı Hamam ve Akpınar mahallelerindeki birçok cadde ve sokakta karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca tedbirler kapsamında Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de 14 gün boyunca eğitime ara verilmesi karara bağlandı.

BALIKESİR

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 ev karantinaya alındı.

İlçeye bağlı kırsal Sofular Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 evde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Sofular Mahallemizde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 15 hanenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'ten itibaren karantinaya alınması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.