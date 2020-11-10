Valilikten 10 Kasım töreninde erken çalan sirene inceleme
Artvin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen anma töreninde, sirenlerin erken çalınması nedeniyle ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
|10 Kasım 2020 18:31
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Artvin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen anma töreninde, sirenlerin erken çalınması nedeniyle ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreninde, siren tertibatının vaktinden önce çalması ile alakalı olarak Valiliğimiz, konunun sorumluları hakkında gerekli incelemeyi başlatmıştır." ifadesine yer verildi.
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