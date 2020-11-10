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Bakanlık, 'efsane indirim'lere karşı uyardı

Bazı e-ticaret siteleri özel gün diye niteledikleri tarihlerde yüzde 50'lileri aşan indirim oyunuyla tüketiciyi tuzağa düşüyor. Bu durum sosyal medyada tepkilere yol açıyor. Bakanlık konuyla ilgili uyarılarda bulundu.
 10 Kasım 2020 14:48
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Bakanlık, 'efsane indirim'lere karşı uyardı

Bazı e-ticaret siteleri özel gün diye niteledikleri tarihlerde yüzde 50'lileri aşan indirim oyunuyla tüketiciyi tuzağa düşüyor. Bu durum sosyal medyada tepkilere yol açıyor. Bakanlık konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Alışveriş sitelerinin tüketici üzerinde kurdukları 'indirim' tuzağı şaşkınlık oluşturuyor. Söz konusu siteler özel gün diye nitelendirdikleri tarihlerde ürünlerde yüzde 50'lilere aşan indirim uyguladıklarını duyuruyorlar.

Çoğunluğu önümüzdeki hafta başlayacak olan indirim günleri için fırsatçıların oyun hazırlığı başladı. Ticaret Bakanlığı fırsatçılara izin verilmemesi için uyarılarda bulundu. Bakanlık, fırsatçılık içeren satışlara karşı inceleme ve denetim başlattığını da duyurdu.

İşte tüketiciye yapılan uyarılar:

Alışverişten önce ihtiyaçlarınızı belirleyin. İhtiyacınız olan mal ve hizmeti tam doğru olarak belirleyin, fiyatını da tespit edin ki "indirim" var mı, yok mu emin olun.

Almak istediğiniz ürünün bütçenizi nasıl etkileyeceğini tam olarak belirleyin.

Satıcı veya hizmet sağlayıcının iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı, gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı, müşteri hizmetleri gibi yerlerden gerekli sorgulama yapılmalı.

Alınacak ürün ya da hizmetin, başka kaynaklardan fiyat karşılaştırması yapılmalı.

Uzaktan ödemelerde SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme seçeneklerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.

Sosyal medyadan yönlendirilen satıcının internet sitesi, adres çubuğundan kontrol edilmeli.
İhlas Haber Ajansı
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