Berat Albayrak istifanın kabul edilmemesini istemiş
|10 Kasım 2020 14:49
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Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasıyla ilgili iddialara bir yenisi eklendi. Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Albayrak'ın aslında istifasının kabul edilmemesini istediğini yazdı.
Altaylı, 'Bir istifa ve bir af' başlıklı yazısında şu iddiaları dile getirdi:
Albayrak'ın "Görevden af" istemediği aşikarken, Cumhurbaşkanlığı'nın "Affetmesi" garip bulundu ama Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın kaynaklar "Bu daha çok aile içi bir metin" diyerek meseleye farklı baktılar.
Alışılmışın aksine, görevden ayrılan Bakan'a bir teşekkür bile yer almaması Cumhurbaşkanlığı açıklamasının aslında hayli sert ve kırgın bir ton içerdiğini de gösteriyor.
Öğrenebildiğim detaylardan biri, Berat Albayrak'ın istifasının kabul görmemesini istediği.
Bu yüzden de kendisine ya da yakın herkesi devreye sokarak istifasının "Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedilmesinin ülke yararına olacağı" konusunda bir kamuoyu, bir genel fikir oluşturulmasına çabaladığı.
Ancak istifa biçiminin ve öncesinde olan bazı olayların yarattığı kırgınlık ve hayal kırıklığının büyük nedeniyle bu çaba sonuçsuz kalmış.
Ama yine de Albayrak'ın bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın yanında tutulacağı ve çok da uzağa itilmeyeceği söyleniyor.
Ama şurası kesin ki, istifa Cumhurbaşkanı için de "sürpriz" olmuş.
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