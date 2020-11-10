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Konya'da sis nedeniyle 10'dan fazla araç birbirine girdi
Konya'nın Ereğli ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi.
|10 Kasım 2020 15:05
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Konya'nın Ereğli İlçesi Adana - Konya karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı'nda etkili olan sis, görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürünce kazalar meydana geldi.
2 KİŞİ YARALANDI
Aralarında otomobil ve tırların olduğu onlarca araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi.
Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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