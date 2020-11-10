Sondaj ustası geliştirdi: Hem karada ve suda kullanılıyor
|10 Kasım 2020 15:24
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Batman'ın Balpınar beldesinde yaşayan sondaj ustası Ender Demir, hem karada hem suda gidebilen araç geliştirdi.
Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nün Balpınar beldesine kadar ulaşması üzerine Demir, önce kayık arayışına girdi.
Daha sonra Demir, baraj gölü ve belde arasında mesafe olması dolayısıyla hem karada hem de suda hareket edebilen araç yapmaya karar verdi.
Demir, atölyesinde yaklaşık bir aylık çalışmanın sonucunda yaptığı aracın arkasına suda gidebilmesi için pervane, yanlarına ise karada gidebilsin diye tekerlek taktı.
Hem karada hem suda kullanılan araç, belde sakinlerinin de ilgi odağı oldu.
Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj gölünde kullanabilmek için kayık almak istediğini, kayığı araçla göle götürme derdi olmasın diye karada da hareket eden bir kayık arayışına girdiğini söyledi.
Aradığı kayığı bulamayınca atölyesinde bu aracı yapmaya karar verdiğini belirten Demir, yaklaşık bir aylık bir çalışma ile istediği özelliklere sahip aracı yaptığını söyledi.
Yaptığı araca 10 kişinin binebildiğini, suda yaklaşık 30, karada ise 15 kilometre hız yapabildiğini ifade eden Demir, "İstediğim zaman evde binip baraj gölüne kadar gidebiliyorum. Sudan çıktıktan sonra da inmeden evime dönebiliyorum." dedi.
Araçta 17 beygir motor bulunduğunu aktaran Demir, şöyle devam etti:
"Aracın içine su dolduranız bile batmaz. Çünkü hem bot hem de kayık şeklinin birleşimidir. Bot şeklinde olması su almasını engelliyor. Bütün testlerini de yaptım. İçine ne kadar su doldurursanız doldurun suya batmaz."
Belde sakinlerinden Mehmet Salih Işık da arkadaşı Demir'in yaptığı aracı görünce şaşırdığını belirterek "Onunla araca bindim ve caddede tur attık. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.
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