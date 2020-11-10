1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 26 gündür ulaşıma kapalı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.
 10 Kasım 2020 15:42
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 26 gündür ulaşıma kapalı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde 14 Ekim'de başlayan çalışmalar sona erdi.

Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı.

Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ve Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.

Ekiplerin çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi sonucu otoyolun Ankara yönü planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hasar tespit çalışmaları sonlanıyor: Ağır hasarlı bina sayısı 414
10 Kasım 2020 18:09		 Sondaj ustası geliştirdi: Hem karada ve suda kullanılıyor
10 Kasım 2020 15:24
Bu ilimizde bulundu: 8-9 milyon yıllık fil fosili
10 Kasım 2020 15:13		 Hakkari'de bu proje ile 800 kişi istihdam edilecek
10 Kasım 2020 14:20
İBB burs sonuçları açıklandı
10 Kasım 2020 14:16		 '10 Kasım Törenine Vali geç kaldı' iddialarına yalanlama
10 Kasım 2020 14:02
Firari arı avcıları Toroslarda: 1 kg bal 500 TL
10 Kasım 2020 13:41		 Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti
10 Kasım 2020 13:31
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
09 Kasım 2020 23:47		 Antik çağın Mona Lisa'sı Osmaniye'de bulundu
09 Kasım 2020 23:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı, çekimlere ara verildi20:00 - Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı19:58 - Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk da görülüyor19:49 - Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması19:48 - Bu ilde açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi19:42 - Yerli video konferans sistemi 149 büyükelçiyi buluşturdu
19:41 - İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi19:40 - Biri gri kategoride iki terörist, ikna yoluyla teslim oldu19:38 - 'Kısmi zamanlı çalışma' düzenlemesi metinden çıkarıldı19:36 - AK Partili iki vekil daha koronavirüse yakalandı19:30 - Bakan Gül: Yargı, ele geçirilecek mevzi değildir19:21 - Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
19:19 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan İzmir depremi raporu19:16 - TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu19:03 - Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti18:59 - Hamsinin fiyatı düştü: Dün 30 liraydı bugün 10 lira18:54 - Otomobil satışında bu tuzağa düşmeyin
18:47 - Personelde korona çıktı, nüfus müdürlüğü karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Berat Albayrak istifanın kabul edilmemesini istemiş
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Ermenistan teslim oldu!
Anıtkabir'de canlı yayındayken görevliler yayını kestirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. 4
dolar kuru 1
Ağzıyla kuş tutsa bile 2
9 kasım 2020 pfizer covid-19 aşı duyurusu 1
kumpas davasına maliye bakanlığının müdahil olması 1
covid 19 tedbirleri 4
tv izleyerek uyuyan insan 3
kornayı basılı tutan sürücü 2
08.12.2020 berat Albayrak'ın istifa etmesi 4
tahsin hasoğlu 2
SON İLANLAR
Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Çorum Belediyesi 22 memur alacak
Geyve Belediyesi 8 Zabıta Memuru Alacak
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam