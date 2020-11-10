Sağlık Müdürü uyardı: Hareketlilik demek koronavirüs demek
|10 Kasım 2020 15:46
|+Aa- Yazdır
Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kovid-19 salgın hızının hareketlilikle bağlantılı olduğunu bildirdi.
Yıldırım, Edirne İl Genel Meclisi'nin 2021 yılı mali bütçe görüşmelerine katılarak, kentteki sağlık çalışmaları ve yatırımlar hakkında sunum yaptı.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de geniş önlemler alındığını ifade eden Yıldırım, il genelinde 40 filyasyon ekibi aracılığıyla çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
Yıldırım, vaka sayısını kontrol altında tutmak ve hastalara en iyi tedaviyi sunmak için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Mart ve nisan ayıyla başlayan ilk dönemi iyi atlattık. Ancak o zaman hareketlilik oldukça azaltılmıştı. Şu anki dönemde normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik demek koronavirüs demek. İlk dönemi iyi atlattık ve Türkiye olarak güzel işler başardık. Ancak şu anki dönemimiz daha büyük bir önem arz ediyor. Bizde önlemlerimizi buna göre alıyoruz."
- "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70"
Edirne genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70'lerde olduğunu belirten Yıldırım, "Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sığınağı yoğun bakıma çevirdik. Bakanlığımızdan 10 yeni ventilatör aldık. ASELSAN yetkilileri kurulumlarını yaptı. İlk kez bir sığınakta böyle güzel bir yoğun bakım gördüklerini söylediler. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama biz önlemlerimizi aldık." diye konuştu.
İlçelerdeki önlemleri de aktaran Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısındaki PCR testi yapılan mobil laboratuvar hakkında da bilgi verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|UMKE görevlisi Edanur: Gurur verici bir tabloydu
09 Kasım 2020 19:56
|Kovid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı
08 Kasım 2020 18:51
|Korona hastalarının umudu olan doktor koronaya yakalandı
08 Kasım 2020 14:26
|Fünyenin ucundaki kahramanlar: Bomba imha ekipleri
07 Kasım 2020 20:53
|Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'
07 Kasım 2020 15:40
|Deprem anında telefonla konuşmayı bırakmayan avukat konuştu
05 Kasım 2020 18:57
|Defne Kaymakamı Şengök koronavirüse yakalandı
05 Kasım 2020 14:05
|Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok
05 Kasım 2020 13:04
|Tevfik Özlü: 'Kapatın her tarafı' söylemi ülkeye zarar veriyor
04 Kasım 2020 16:08
|Koronavirüs aşı gönüllüsü profesör: Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı
04 Kasım 2020 13:13