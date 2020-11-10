1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Müdürü uyardı: Hareketlilik demek koronavirüs demek

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kovid-19 salgın hızının hareketlilikle bağlantılı olduğunu bildirdi.
 10 Kasım 2020 15:46
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kovid-19 salgın hızının hareketlilikle bağlantılı olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Edirne İl Genel Meclisi'nin 2021 yılı mali bütçe görüşmelerine katılarak, kentteki sağlık çalışmaları ve yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de geniş önlemler alındığını ifade eden Yıldırım, il genelinde 40 filyasyon ekibi aracılığıyla çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Yıldırım, vaka sayısını kontrol altında tutmak ve hastalara en iyi tedaviyi sunmak için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Mart ve nisan ayıyla başlayan ilk dönemi iyi atlattık. Ancak o zaman hareketlilik oldukça azaltılmıştı. Şu anki dönemde normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik demek koronavirüs demek. İlk dönemi iyi atlattık ve Türkiye olarak güzel işler başardık. Ancak şu anki dönemimiz daha büyük bir önem arz ediyor. Bizde önlemlerimizi buna göre alıyoruz."

- "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70"

Edirne genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70'lerde olduğunu belirten Yıldırım, "Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sığınağı yoğun bakıma çevirdik. Bakanlığımızdan 10 yeni ventilatör aldık. ASELSAN yetkilileri kurulumlarını yaptı. İlk kez bir sığınakta böyle güzel bir yoğun bakım gördüklerini söylediler. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama biz önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

İlçelerdeki önlemleri de aktaran Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısındaki PCR testi yapılan mobil laboratuvar hakkında da bilgi verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
UMKE görevlisi Edanur: Gurur verici bir tabloydu
09 Kasım 2020 19:56		 Kovid-19'un 'fedakar savaşçıları' yaşadıkları zorlu süreci anlattı
08 Kasım 2020 18:51
Korona hastalarının umudu olan doktor koronaya yakalandı
08 Kasım 2020 14:26		 Fünyenin ucundaki kahramanlar: Bomba imha ekipleri
07 Kasım 2020 20:53
Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'
07 Kasım 2020 15:40		 Deprem anında telefonla konuşmayı bırakmayan avukat konuştu
05 Kasım 2020 18:57
Defne Kaymakamı Şengök koronavirüse yakalandı
05 Kasım 2020 14:05		 Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok
05 Kasım 2020 13:04
Tevfik Özlü: 'Kapatın her tarafı' söylemi ülkeye zarar veriyor
04 Kasım 2020 16:08		 Koronavirüs aşı gönüllüsü profesör: Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı
04 Kasım 2020 13:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:03 - Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı, çekimlere ara verildi20:00 - Kontrol noktasından elinde tabancayla geçtiği görüntüyü paylaşan kişi yakalandı19:58 - Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk da görülüyor19:49 - Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması19:48 - Bu ilde açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi19:42 - Yerli video konferans sistemi 149 büyükelçiyi buluşturdu
19:41 - İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi19:40 - Biri gri kategoride iki terörist, ikna yoluyla teslim oldu19:38 - 'Kısmi zamanlı çalışma' düzenlemesi metinden çıkarıldı19:36 - AK Partili iki vekil daha koronavirüse yakalandı19:30 - Bakan Gül: Yargı, ele geçirilecek mevzi değildir19:21 - Koronavirüs tablosu açıklandı... Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
19:19 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan İzmir depremi raporu19:16 - TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı belli oldu19:03 - Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti18:59 - Hamsinin fiyatı düştü: Dün 30 liraydı bugün 10 lira18:54 - Otomobil satışında bu tuzağa düşmeyin
18:47 - Personelde korona çıktı, nüfus müdürlüğü karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçta fiyatları düşürmek için 'ithalat' önlemi
Bakan Soylu'dan 'Berat Albayrak' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı
Berat Albayrak istifanın kabul edilmemesini istemiş
Albayrak, görev teslim töreninde olmayacak
Yeni Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Aşıyı bulan Uğur Şahin, İskenderunlu işçi bir babanın oğlu
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Ermenistan teslim oldu!
Anıtkabir'de canlı yayındayken görevliler yayını kestirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izmir'de ev kiralarının yüzde 25 zamlanması 4
medeniyet 1
Ağzıyla kuş tutsa bile 2
Ayın arka tarafı çamlık 1
Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir 4
van gölü canavarı 1
lütfü elvan 1
bağımlıklık 1
azerbaycan şuşa kenti 1
Davut Gül 1
SON İLANLAR
Cezayir Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Çorum Belediyesi 22 memur alacak
Geyve Belediyesi 8 Zabıta Memuru Alacak
Van Şişli Öğretmenevi İşçi Alacak
Azdavay Belediyesi İşçi Alacak
Çeltikçi Belediyesi İşçi Alacak
Melburn Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Petersburg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam