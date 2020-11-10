AK Partili iki vekil daha koronavirüse yakalandı
|10 Kasım 2020 19:36
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aydemir takipçilerinden ve Balıkesirlilerden dualarını esirgememelerini istediği mesajında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekti.
Covid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir tedavi sürecini evinde geçireceğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandığını belirten Pakize Mutlu Aydemir, "Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Minsolmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün TBMM Hastanesinde yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
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