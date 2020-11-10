Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası
|10 Kasım 2020 16:08
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski üsteğmene, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık eski üsteğmen Y.K. ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, Y.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık Y.K. savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşmediğini ileri sürerek, "Dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
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