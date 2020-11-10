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Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
|10 Kasım 2020 16:14
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Hüseyin Taş, idaresindeki 10 KJ 561 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinden Kozlu köyü istikametine giderken Sazlıaltı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.
Sürücü Hüseyin Taş ile araçta bulunan Esma Taş ve Efendi Aydemir, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Nadire Aydemir ise 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
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