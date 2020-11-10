Koronadan vefat eden babasının namazını gözyaşlarıyla kıldırdı
|10 Kasım 2020 17:59
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüse yakalanan emekli imam Musa Memiş, İshakpaşa Camisi İmam Hatibi oğlu Mehmet Nuri Memiş'in gözyaşları arasında kıldırdığı cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı
Edinilen bilgiye göre, korona virüse yakalan 2 çocuk babası emekli imam Musa Memiş (80) İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisi sonrası durumu iyi olan Memiş taburcu edilerek evine gönderildi. Tedavisi evinde süren Memiş dün hayatını kaybetti. İshakpaşa Camisi İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş de hastanede babasıyla kaldığı sırada korona virüse yakalandı. Ancak Mehmet Nuri Memiş, babası hayatını kaybederken kendisini ise virüse atlatarak sağlına kavuştu.
Merhum Musa Memiş'in cenaze namazı öğle namazının ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Emekli imanın cenaze namazı ise kendisi gibi imam olan oğlu Mehmet Nuri Memiş tarafından kıldırıldı. Babasının cenaze namazını kıldıran genç imam gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Musa Memiş hastane mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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