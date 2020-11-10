Jandarma geçen ay 685 sitenin erişimini engelledi
Jandarma ekiplerince ekim ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 685 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.
|10 Kasım 2020 16:34
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Jandarma ekiplerince ekim ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 685 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-31 Ekim tarihleri arasında açık kaynak araştırmaları yapıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 171 oltalama, 113 fuhuş ve 401 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 685 sitenin erişimi engellendi.
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