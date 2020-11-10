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Jandarma geçen ay 685 sitenin erişimini engelledi

Jandarma ekiplerince ekim ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 685 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.
 10 Kasım 2020 16:34
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Jandarma geçen ay 685 sitenin erişimini engelledi

Jandarma ekiplerince ekim ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 685 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-31 Ekim tarihleri arasında açık kaynak araştırmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 171 oltalama, 113 fuhuş ve 401 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 685 sitenin erişimi engellendi.
Anadolu Ajansı
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