Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu
|10 Kasım 2020 16:42
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.
Seçici Kurul'un bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi, kurul tarafından Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.
- 7. Koğuştaki Mucize
Türkiye'nin Oscar adayı olan film, kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur başta olmak üzere başarılı pek çok oyuncu yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı, çekimlere ara verildi
10 Kasım 2020 20:03
|Oyuncu, Ahmet Uz hayatını kaybetti
08 Kasım 2020 14:22
|İkbal Gürpınar'ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronadan vefat etti
08 Kasım 2020 12:50
|TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
07 Kasım 2020 21:52
|Ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 15:22
|MasterChef'teki bu görüntüler TV8'e ceza getirdi
06 Kasım 2020 15:10
|Ünlü Rock'cı Demirkan: Sağlık sistemimiz ABD'ye göre 50 yıl ileride
06 Kasım 2020 14:56
|Hilal Kaplan'dan şaşırtan tedavi yöntemi: Burnuma organik tereyağı sürüyorum
06 Kasım 2020 12:47
|Timur Selçuk hayatını kaybetti
06 Kasım 2020 12:28
|Ünlü oyuncuya 'alkollü araç' soruşturması
05 Kasım 2020 20:40