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Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" adlı filmi oldu.
 10 Kasım 2020 16:42
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Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

Seçici Kurul'un bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi, kurul tarafından Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

- 7. Koğuştaki Mucize

Türkiye'nin Oscar adayı olan film, kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur başta olmak üzere başarılı pek çok oyuncu yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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